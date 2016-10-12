Жуков может возглавить агентство, объединяющее Минспорт, Ростуризм и Росмолодежи

В России может быть создано новое агентство, которое заменит Минспорта, Ростуризм и Росмолодежи, пишет «Советский спорт» со ссылкой на источник в аппарате правительства. Издание отмечает, что Минспорта, которое до 2012 г. называлось Министерство спорта, туризма и молодёжной политики, будет расформировано, а нынешний министр Виталий Мутко может получить статус вице-премьера, курирующего спорт и молодежную политику.

По данным «Р-Спорта», новое агентство может возглавить Александр Жуков. «С большой долей вероятности федеральное агентство, которое может появиться в результате реформы в управлении российским спортом, может возглавить Александр Жуков», - сказал он.

Накануне Жуков выразил желание уйти с поста президента Олимпийского комитета России и сосредоточиться на работе в Государственной думе.