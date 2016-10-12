Лавров не увидел вмешательства России в выборы президента США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал обвинения России во вмешательстве в президентские выборы в США. Подобные обвинения он назвал в интервью CNN смехотворными и бездоказательными.

«Конечно, получать такое внимание лестно региональной державе, как назвал нас некоторое время назад президент Обама, - сказал Лавров. - Теперь все в США говорят, что в президентской гонке в США участвует Россия». По его словам, эти заявления не были доказаны: «Мы не видели ни единого факта, ни одного доказательства».

Он напомнил, что год назад, в ноябре 2015 г., российская Генпрокуратура предложила минюсту США начать консультации по борьбе с киберпреступностью, ответа на это предложение не было.

На вопрос CNN, что будет, если США решат принять какие-то меры в связи с обвинениями Москвы во вмешательстве в американскую политику, Лавров ответил, что не будет спекулировать до принятия таких решений.