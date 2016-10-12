Путин, Меркель и Олланд обсудили урегулирование конфликта на Украине

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Они обсудили сложившуюся ситуацию на юго-востоке Украины, перспективы урегулирования военного конфликта. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

«Обсуждалась ситуация на Украине, в частности перспективы дальнейшего международного содействия урегулированию внутриукраинского конфликта путем неукоснительного выполнения минских договоренностей от 12 февраля 2015 г.», — отмечается в сообщении.

Президент указал Меркель и Олланду на безальтернативность существующих договоренностей для разрешения кризиса. Стороны договорились активизировать консультации в различных форматах.