Путин: США предложили российским военным взять под контроль дорогу в Алеппо

Коалиция, возглавляемая США, сделала России «экзотическое предложение»: отправить своих военных в Сирию – обеспечивать безопасность гуманитарных конвоев по дороге в Алеппо. Об этом в интервью французскому телеканалу TF1 рассказал президент России Владимир Путин. Текст интервью опубликован на сайте российского лидера.

В Алеппо ведет единственная дорога, контроль за которой оспаривают боевики и сирийская армия. Россия предложила отвести от нее и тех, и других и, таким образом, обезопасить транзит. «С нами все соглашаются, больше того, даже записывают это в определённые документы, потом ничего не происходит, никто ничего не делает со стороны наших партнёров», - пояснил Путин. В этот момент со стороны коалиции Москве и поступает «экзотическое предложение».

«Нам предложили, чтобы наши Вооруженные силы, военнослужащие Российской армии, встали на этой дороге и обеспечили безопасность. Наши военные, люди мужественные и решительные, пришли ко мне и сказали: да, хорошо, мы готовы», — рассказал российский президент.

В свою очередь Россия сделала Вашингтону аналогичное предложение. «Я сказал: нет, мы сделаем это, но только вместе с американцами, предложите им это. Мы предложили, они [американцы] тут же отказались, вставать не хотят, отводить боевые подразделения этих группировок оппозиционных, террористических не хотят», - резюмировал Путин.