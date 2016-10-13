WSJ: Европейские страны обсудят расширение санкций против России за Сирию

Представители европейских правительств на следующей неделе обсудят возможные методы воздействия на Россию в связи с осложнением ситуации в Сирии, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов. Конкретных предложений по поводу возможных санкций, как и тех, в отношении кого они могли бы быть введены, ни у Брюсселя, ни у Вашингтона нет. Пока вопрос обсуждается в общих чертах.

17 октября этот вопрос будет подниматься на встрече министров иностранных дел стран ЕС. Конкретных предложений по санкциям не ожидается, говорит собеседник издания в дипломатических кругах, но, если бомбардировки Алеппо продолжатся, этому вопросу будет уделено «серьезное внимание». Пока же предполагается осудить «режим Башара Асада и его союзников» за атаки на мирное население в совместном заявлении по итогам встречи.

Ранее издание сообщало, что вопрос о возможности введения «сирийских» санкций против России обсуждается в окружении канцлера Германии Ангелы Меркель, которая еще не заручилась поддержкой своих политических союзников. Впрочем, предложения по этому вопросу уже озвучиваются. Так, глава комитета по иностранным делам Европарламента Эльмар Брок, союзник Меркель, заявил, что санкции могли бы содержать запрет передачу России технологий, которые могли бы использоваться для разработки оружия.