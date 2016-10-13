ВКС России уничтожили с начала операции в Сирии около 35 000 террористов

Около 35 000 боевиков уничтожено в результате российских авиаударов в Сирии, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Сергей Рудской.

«Среди ликвидированных боевиков более 2700 выходцев из России и стран СНГ, которые планировали развернуть так называемый «джихад» в Российской Федерации», - уточнил Рудской.

По его словам, поддержка российской авиации позволила правительственным войскам и отрядам ополчения освободить 586 населенных пунктов и более 12 000 кв. км территории.

В Сирии соглашения о перемирии подписали 783 населенных пункта, из них восемь в минувшие сутки, сказал Рудской.

Российская военная операция в Сирии началась 30 сентября 2015 г. Российская боевая авиация поддерживает наземные операции сирийской армии. Это первая широкомасштабная военная операция в истории постсоветской России за пределами бывшего СССР.

15 марта президент России Владимир Путин приказал начать вывод основной части российской группировки из Сирии, поскольку было заявлено, что поставленная перед Минобороны задача выполнена.