Меркель и Порошенко договорились о телеконференции с участием Олланда

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонной беседы договорились о проведении трехсторонней телеконференции с участием лидера Франции Франсуа Олланда. Об этом сообщается на официальном сайте Порошенко. Обсуждение должно состояться в ближайшие дни.

Меркель и Порошенко обсудили ситуацию на Донбассе. Украинский президент обратил внимание собеседницы на «увеличение количества обстрелов со стороны российских боевиков, особенно в ночное время», говорится в сообщении. Также Порошенко «отметил важность размещения постоянных пунктов наблюдения ОБСЕ в районах разведения войск».

21 сентября в Минске было подписано рамочное решение Трехсторонней контактной группы о разведении сил от линии соприкосновения на востоке Украины. Предполагалось, что отвод начнется 1 октября, но стороны обвинили друг друга в неготовности следовать договоренностям.