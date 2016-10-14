Путин подписал закон о российской авиагруппе в Сирии

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который ратифицирует соглашение с Сирией о размещении в Сирии авиагруппы Воздушно-космических сил России. Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля. Соглашение было подписано в Дамаске 26 августа 2015 г. Оно «заключено на бессрочный период и временно применяется с даты его подписания», добавляет ТАСС.

В соответствии с достигнутыми договоренностями российская авиагруппа размещается в Сирии по просьбе сирийской стороны. Она дислоцирована на аэродроме Хмеймим в Латакии, авиабаза с инфраструктурой и необходимой территорией предоставляется в пользование российской стороне безвозмездно. Применение российской авиационной группы осуществляется в соответствии с решением ее командира по планам, согласованным сторонами, говорится в соглашении.

«Состав российской авиационной группы определяется российской стороной по согласованию с сирийской стороной. Вооружение, боеприпасы, оборудование и материалы, необходимые для выполнения российской авиационной группой задач по предназначению, для обеспечения безопасности и жизнедеятельности ее личного состава, ввозятся на территорию Сирийской Арабской Республики без взимания каких-либо сборов и пошлин», - цитирует «Интерфакс».

Вооружение, боеприпасы, оборудование и материалы, необходимые для выполнения задач и для обеспечения безопасности и жизнедеятельности личного состава, ввозятся на территорию Сирии без сборов и пошлин, напоминает ТАСС. Российские военные беспрепятственно пересекают границу Сирии и не подлежат досмотру пограничными и таможенными органами. Военным из состава авиационной группы и членам их семей предоставляются иммунитеты и привилегии в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г.

Российская авиагруппа освобождена от всех прямых и косвенных налогов, пользуется полным иммунитетом от гражданской и административной юрисдикции сирийского государства. Движимое и недвижимое имущество, архив и документы неприкосновенны. Транспортные средства и воздушные суда пользуются иммунитетом от досмотра, обыска, реквизиции, ареста и иных принудительных мер. Сирийская сторона не предъявляет никаких претензий Москве, ее авиагруппе и личному составу и не возбуждает против них никаких исков в связи с их деятельностью.

Госдума ратифицировала соглашение 7 октября 2016 г., Совет Федерации - 12 октября, в парламент проект закона о ратификации был внесен в августе.