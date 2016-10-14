Президент Колумбии объявил о продлении режима перемирия с повстанцами

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос сообщил, что режим перемирия между правительством Колумбии и повстанцами из «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC) продлен до 31 декабря. «Я надеюсь, что процесс заключения нового соглашения будет завершен еще до этого момента», – сказал Сантос.

Напомним, 7 октября президент Колумбии получил Нобелевскую премию мира. Он заявил, что денежную часть премии отдаст жертвам гражданской войны, которую ему почти удалось закончить.

2 октября в стране прошел референдум о поддержке мирного соглашения с группировкой FARC, конфликт с которой продолжается с 1964 г. Результат: 49,78% - «за» и 50,21% - «против».