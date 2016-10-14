Минобороны опровергло сообщения о гибели шести российских военных в Сирии

В Минобороны России опровергают сообщения в ряде СМИ и зарубежных соцсетях о том, что в Сирии погибли шесть российских военнослужащих. Об этом «Интерфаксу» заявили в пятницу, 14 октября, в ведомстве.

Там подчеркнули, что все российские военные, которые в настоящий момент находятся в Сирии, «живы, здоровы и на зависть провокаторам выполняют и будут выполнять задачи по предназначению». В связи с этим появившаяся до этого информация о гибели шести человек, по утверждению Минобороны, является информационным вбросом.

Ранее повстанческая группировка «Файлак аш-Шам» заявила об убийстве шести российских военных в провинции Хама в Сирии. Информацию об этом опубликовала SITE Intelligence group, которая следит за активностью исламистов. Кроме того, сообщение о гибели российских офицеров появилось до этого в Twitter самой повстанческой группировки.