Сергей Лавров проводит переговоры со Стаффаном де Мистурой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. По его словам, после этого де Мистура встретится с госсекретарем США Джоном Керри.

Сегодня в Лозанне состоится международная встреча по Сирии на уровне министров. В ней примут участие госсекретарь США, министры иностранных дел России, Ирака, Ирана, Турции, Саудовской Аравии, Катара и Египта.