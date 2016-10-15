Сергей Лавров и Джон Керри проводят переговоры в Лозанне

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Джоном Керри в Лозанне, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в российской делегации. Темой переговоров стала ситуация в Сирии.

Это первая встреча Лаврова и Керри после того, как Вашингтон объявил о прекращении диалога с Москвой по Сирии.

Сегодня в Лозанне состоится международная встреча по Сирии на уровне министров. В ней примут участие госсекретарь США, министры иностранных дел России, Ирака, Ирана, Турции, Саудовской Аравии, Катара и Египта.