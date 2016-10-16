Американский беспилотник провел разведку вблизи Крыма

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk совершил разведывательный полет вблизи Крыма. Он приблизился к полуострову со стороны Черного моря и Украины.

Беспилотник вылетел в субботу с авиабазы на Сицилии, подлетел к Крыму со стороны Черного моря, затем вошел в воздушное пространство Украины у побережья Николаевской области и продолжил полет на восток.

На обратном пути он пролетел над Кировоградской и Винницкой областями Украины, Молдавией, Румынией, Болгарией и Грецией. Подобный аппарат может патрулировать в течение 30 ч.