Путин прокомментировал сообщения о кибератаках со стороны США

Президент Владимир Путин заявил, что в угрозах США начать хакерские атаки против России нет ничего нового.

«От наших американских друзей можно ожидать всего чего угодно. Ну что он такого нового сказал? Мы что, разве не знаем, что официальные органы Соединенных Штатов за всеми подглядывают и всех подслушивают?» – сказал Путин.

Он добавил, что США следят не только за теми, кого считают своими потенциальными противниками, но и за своими союзниками.

Ранее американские СМИ сообщили, что ЦРУ по заданию администрации президента США готовит кибератаку на Россию.