После прекращения бомбежек Алеппо Кремль ждет «кратных усилий» от западных партнеров

Гуманитарная пауза в Алеппо «являет собой прекрасный шанс при проявлении доброй воли для выполнения тех действий, которые должны были быть выполнены еще несколько недель тому назад в соответствии с российско-американскими договоренностями», заявил на брифинге 18 октября пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. «Российские военные создают еще один шанс, мы надеемся, что наши партнеры дадут нам всем возможность воспользоваться этим шансом», – цитирует его ТАСС. После прекращения авиаударов по Алеппо Россия во многом ожидает «кратных усилий» от западных партнеров по сирийскому урегулированию, чтобы они способствовали выходу «бандитов» из Алеппо, началу гуманитарной операции и реальному размежеванию умеренной оппозиции и террористов.

Утром 18 октября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ВКС России и ВВС Сирии прекращают наносить авиаудары в Алеппо с 10.00 вторника, 18 октября, за два дня до объявленной «гуманитарной паузы» 20 октября. Он обещал, что сирийские войска будут отведены и боевикам предоставят выход из восточного Алеппо по двум специальным коридорам. По словам министра, первый коридор будет открыт по дороге «Кастелло», второй – в районе рынка Сук-Эль-Хай. Он считает, что это решение «позволит гарантировать безопасность выхода по шести коридорам мирных жителей и подготовить к эвакуации больных и раненых из восточной части Алеппо». Как долго будет действовать решение о прекращении авиаударов, Шойгу не уточнил.

С критикой западных стран действий России в Сирии решение прекратить бомбить никоим образом не связано, заверил Песков. «Это очевидное продолжение усилий России по борьбе с террористами в Сирии, а также по разблокированию ситуации вокруг Алеппо. Это исключительно проявление доброй воли российских военных, которые наметили гуманитарную паузу на 20 октября, и с сегодняшнего дня для создания необходимых условий для этой гуманитарной паузы прекращены полеты над Алеппо», – заявил он.

Ранее представители США и Великобритании заявляли о том, что не исключают возможности введения новых санкций против России в связи с ее политикой в отношении Сирии. 18 октября Песков сказал, что сначала нужно понять, «что имели в виду британцы и американцы», и «после этого можно будет о чем-то говорить», а возможные контрмеры со стороны Москвы не являются самоцелью.