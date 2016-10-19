Россия предложила СБ ООН призвать к скорейшему размежеванию террористов и оппозиции в Сирии

Российские дипломаты распространили в Совете безопасности ООН проект заявления о необходимости скорейшего размежевания оппозиции и террористов в Сирии, сообщил постпред России Виталий Чуркин. Его цитирует «Интерфакс», ссылаясь на «Первый канал». «Крайне важно для государств, которые имеют влияние на оппозиционные вооружённые группы в Восточном Алеппо и за его пределами, интенсифицировать усилия по скорейшему отделению всех умеренных сил оппозиции от террористов, определенных Совбезом ООН, - сказал дипломат. - Мы также считаем, что для всех сторон очень важно перекрыть доступ финансовой и материальной поддержки к индивидуальным лицам и группам, связанным с террористами».

Ранее на этой неделе Россия объявила о введении в Алеппо восьмичасовой гуманитарной паузы 20 октября, а с 18 октября министр обороны Сергей Шойгу заявил о прекращении полетов в этом районе самолетов ВВС Сирии и ВКС России. В Москве это решение назвали жестом доброй воли и шансом для западных партнеров приложить усилия и добиться выполнения ранее достигнутых российско-американских договоренностей по размежеванию в Алеппо умеренных оппозиционеров и боевиков «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России), организации доставки гуманитарной помощи в Алеппо и выхода оттуда боевиков и мирных жителей.