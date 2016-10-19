Муниципальные выборы в Москве могут перенести на весну – РБК

В мэрии Москвы обсуждается возможность перенести муниципальные выборы с сентября 2017 г. на весну этого же года, сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к Кремлю, и источник, близкий к горадминистрации. Один из них говорит, что эта идея «обсуждается на уровне вице-мэра Анастасии Раковой», которая курирует в мэрии внутриполитический блок, и руководства департамента территориальных органов исполнительной власти столицы. Решение пока не принято. Пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова заявила, что в администрации «не обсуждают подобное и никаких оснований для комментариев нет».

Все муниципальные советы в городе, кроме района Щукино, были избраны на пять лет. В Щукине, где полномочия муниципального собрания составляет четыре года, выборы прошли этой осенью одновременно с думскими выборами, и в этом совете единороссы получили семь мандатов из 15, напоминает РБК. Мэрия не следила за выборами в Щукине, но результатами была недовольна, сказал источник портала, близкий к городским властям. По его словам, было решено не допустить подобного в будущем. Перенос выборов на более ранний срок не даст оппозиции времени подготовиться и договориться о поддержке тех или иных кандидатов, считают в мэрии, по словам источников РБК. «Чем больше будет депутатов от оппозиции, тем больше неудобных для мэрии инициатив они будут вносить в Мосгордуму — об отмене тех же платных парковок, например. Понятно, что Мосгордума будет такие инициативы отклонять, но это все равно шум и скандалы, а они никому не нужны. Префектуры тоже не заинтересованы в том, чтобы «пропускать» оппозицию — чем ее меньше, тем спокойнее», - сказал источник, близкий к Кремлю. Также, по его словам, обсуждение возможного переноса выборов идет с прицелом на выборы мэра Москвы, которые должны состояться в сентябре 2018 г. Чем меньше депутатов проведет в муниципальные советы оппозиция, тем меньше у нее будет шансов самостоятельно преодолеть муниципальный фильтр, объяснил он.