ООН: В Сирию из Мосула прибыли 900 беженцев

С начала наступления иракской армии на Мосул город покинули 900 человек и перебрались в соседнюю Сирию, заявило управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. Они размещены в лагере для мигрантов. Как передает ВВС, по данным ООН, это первая крупная группа беженцев из Мосула за последние дни, всего в городе могут быть около 1,5 млн человек, в том числе 4000-6000 боевиков «Исламского государства» (запрещено в России»).

В управлении не исключают, что беженцев из этого лагеря впоследствии будут переправлять обратно в Ирак, в безопасную местность.

Представитель Пентагона капитан ВМС Джефф Дэвис заявил, что ИГ может использовать мирных жителей Мосула в качестве живого щита и удерживать их в городе. Это по телефону подтвердили Reuters некоторые местные жители. ВВС считает, что информация о первых беженцах означает, что уйти из города еще возможно и боевики не в состоянии контролировать все население. Одновременно возникают опасения, что таким же образом Мосул покинут и террористы.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров высказывал те же опасения. По его информации, Мосул не окружен полностью, и если оттуда в Сирию прорвутся боевики ИГ, Россия примет меры, в том числе и военные. Также он выражал уверенность, что Сирия и другие соседние с Ираком страны не смогут разместить всех беженцев из Мосула.