Мизулина призвала лишить правительство права давать отзывы на поправки в УК

Отзывы правительства на вносимые в Думу поправки в Уголовный кодекс неконституционны, считает сенатор Елена Мизулина. Ее мнение приводит «Интерфакс». «Считаю, что давно нужно лишить правительство права давать официальные отзывы на любые законопроекты о поправках в Уголовный кодекс», – цитирует сенатора ее пресс-служба. Она напомнила, что по Конституции правительство должно делать заключения только на законопроекты о введении или отмене налогов, освобождении от их уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении финансовых обязательств государства, другие законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет федерального бюджета.

Недавно «Ведомости» узнали, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала законопроект Мизулиной об исключении из Уголовного кодекса нормы о «семейных побоях». Сенатор добивается исключения уголовной ответственности за «побои в отношении близких лиц» без нанесения вреда здоровью и отнести эти деяния к административным правонарушениям: по ее мнению, из-за декриминализации этой статьи «поведение членов семьи стало более общественно опасным, чем поведение постороннего человека, нанесшего побои на улице».

«Сразу оговорюсь, официальный отзыв правительства на законопроект еще не поступил ни мне, ни в профильный комитет Госдумы. В любом случае отзыв правительства – это не приговор и не финальная точка в судьбе законопроекта. Окончательное решение – за депутатами, они могут согласиться с доводами правительства, а могут и не согласиться», – сказала сенатор.