Рада приняла декларацию об ответственности СССР за начало Второй мировой войны

Верховная рада приняла Декларацию памяти и солидарности парламентов Украины, Польши и Литвы по событиям Второй мировой войны, сообщает телеканал «112 Украина». «За» проголосовали 243 народных депутата. В документе отмечается, что представители сеймаса Литовской республики, сейма Республики Польша и Верховной рады Украины совместно и одновременно принимают эту декларацию, «чтобы отдать дань миллионам жертв» Второй мировой войны.

В декларации говорится об отвественности СССР за начало Второй мировой войны. «Мы привлекаем внимание к тому факту, что пакт Риббентропа - Молотова от 23 августа 1939 г., заключенный между двумя тоталитарными режимами – коммунистическим Советским Союзом и нацистской Германией, – привел к взрыву 1 сентября Второй мировой войны, вызванной агрессией Германии, к которой 17 сентября присоединился Советский Союз», – говорится в документе.

Члены парламентов Украины, Польши и Литвы также согласились с тем, что агрессивная внешняя политика России, «оккупация Крыма, поддержка и осуществление вооруженной интервенции на востоке Украины, нарушение основных норм международного права и договоров, подписанных с Украиной, невыполнение Кремлем договоренностей и ведение гибридной информационной войны» представляют угрозу для мира и безопасности всей Европы.