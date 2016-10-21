Клинтон обвинили в разглашении военной тайны на дебатах

Бывшие сотрудники американских спецслужб обвинили кандидата в президенты США Хиллари Клинтон в разглашении секретной информации о процедуре принятия решения о запуске ядерных ракет. Как напоминает Fox News, во время обсуждения, можно ли кандидатам доверить так называемый ядерный чемоданчик, Клинтон раскритиковала отношение кандидата от республиканцев Дональда Трампа к ядерному оружию. Она отметила, что с того момента, как президент дает приказ использовать ядерное оружие, до запуска проходит около четырех минут и что суть дела в том, что приказ президента надо выполнять.

Ряд экспертов, в том числе бывшие сотрудники спецслужб, заявили Fox News, что данные о времени реакции - это секретная информация, даже неважно, насколько точно Клинтон указала этот временной промежуток. Бывший стратег Africom Дэн Магуайр, в частности, отметил, что вся информация, которая касается ответных решений с использованием ядерного оружия засекречена. По его мнению, у бывшего госсекретаря Клинтон есть тенденция использовать прежде имевшийся у нее допуск к секретной информации и она показывает, что знает многое, вместо того чтобы оберегать эти данные от рассекречивания.

В избирательном штабе Клинтон заявили, что данные о времени с момента отдачи приказа об использовании ядерного оружия и до запуска не раз публиковались, в том числе в СМИ и в научных статьях. Журналистам Fox News предоставили примеры таких публикаций. На это критики Клинтон заявили, что факт публикации таких данных в научных статьях не дает чиновникам администрации право разглашать секретную информацию.

Ранее стало известно, что во время работы госсекретарем Хиллари Клинтон использовала для рабочей переписки личный почтовый сервер. В связи с этим в ее отношении проводилось расследование на предмет возможной утечки недостаточно защищенной информации.