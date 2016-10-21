Под Мосулом погиб американский сапер

Под Мосулом погиб американский военнослужащий, который находился в одном из отрядов курдских повстанцев, участвующих в операции по освобождению города от «Исламского государства» (запрещено в России). Это журналистам сообщили высокопоставленные американские источники на условиях анонимности. Как передает ABC News, американец подорвался на придорожном фугасе и умер от полученных ран. В отряде пешмерга он был сапером. Всего в наступлении на Мосул участвуют более 100 бойцов спецподразделений ВС США, которые включены в подразделения иракской армии и отряды повстанцев, еще сотни военнослужащих находятся на различных стационарных базах в Ираке.

Fox News отмечает, что это первый погибший американец с начала операции в Мосуле. За октябрь это второй случай гибели в/с США в Ираке и четвертый - с начала участия США в борьбе с ИГ.