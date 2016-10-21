Боевики ИГ атаковали правительственные здания на севере Ирака – СМИ

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) напали на правительственные здания в провинции Киркук на севере Ирака. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia. Уточняется, что атакованы были штаб-квартира сил безопасности, ряд полицейских участков и здание мэрии. В настоящее время местные власти ввели в провинции комендантский час.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Город Киркук находится в 150 км от Мосула, где в настоящее время коалиция, возглавляемая США, проводит спецоперацию. Освобождение Мосула началось 17 октября. До начала наземной части операции силами союзников проводились воздушные авиаудары по позициям ИГ.

В ночь с четверга на пятницу стало известно, что в ходе операции в Мосуле погиб военный США.Как передает ABC News, американец подорвался на придорожном фугасе и умер от полученных ран. В отряде пешмерга он был сапером.