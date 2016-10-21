Гуманитарную паузу в Алеппо продлили еще на день – Минобороны

Гуманитарная пауза в Алеппо продлена еще на один день. Она будет действовать с 08:00 до 19:00 22 октября, передает ТАСС. С таким заявлением выступил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской.

По его словам, боевики сосредоточили около 1200 человек с танками и бронемашинами для наступления на Алеппо. Они также стали получать переносные зенитные ракетные комплексы.

«Для наступления на Алеппо с юго-западного направления сосредоточена группировка незаконных вооруженных формирований численностью свыше 1200 человек, в том числе около 30 террористов-смертников. На вооружении у них имеются танки, бронемашины и более 20 пикапов с крупнокалиберными пулеметами», - пояснил Рудской.

По его словам, урегулированию ситуации в Алеппо препятствуют умеренная оппозиция и ее кураторы. США не реагирует на призывы России повлиять на боевиков в Алеппо, обстреливающих гуманитарные коридоры.