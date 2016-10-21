В аэропорту London City в результате «химического инцидента» пострадали 26 человек

Из аэропорта London City были эвакуированы пассажиры, передает SkyNews. В аэропорту сработала пожарная сигнализация. Некоторые из пассажиров стали жаловаться на плохое самочувствие. 26 человек пострадали в результате «химического инцидента». Им была оказана медицинская помощь на месте, двоих пассажиров доставили в больницу.

Со слов сотрудников пожарной охраны, из-за «химического инцидента» были эвакуированы 500 пассажиров, а также работники аэропорта. «Во второй половине дня на место происшествия прибыли три пожарных расчета», - уточнил представитель пожарной бригады.

Десятки пассажиров были эвакуированы на летное поле за пределы терминала. На данный момент аэропорт не работает.