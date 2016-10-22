Поклонская считает незаконным приговор по делу о гонках на Gelandewagen

Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает незаконным приговор фигурантам дела о гонке по Москве на Gelandewagen.

«Я в корне не согласна с приговором суда. Я так понимаю, что прокурор просил наказание, соразмерное содеянному и общественной опасности того деяния, которое было совершено, и личности подсудимых. Но судья не прислушался к мнению прокурора», – сказала Поклонская в субботу в эфире Vesti.ru.

Напомним, 17 октября Гагаринский суд Москвы оправдал по всем эпизодам водителя внедорожника Абдувахоба Маджидова. Двум другим фигурантам – сыну вице-президента «Лукойла» Руслану Шамсуарову и Виктору Ускову – суд назначил по 300 часов обязательных работ. Внедорожник был изъят в пользу государства.

Гособвинение требовало приговорить всех троих к двум годам колонии общего режима.

«Какие-то "золотые" мальчики присаживаются на Gelandewagen родительский и начинают беспредельничать. Это слава богу, что они никого не задавили. Еще и хвастаются, герои. Какие они герои? Да позорище таким родителям и таким детям», – продолжила Поклонская.

Она выразила надежду на то, что прокуратуре удастся обжаловать этот приговор.