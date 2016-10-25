Норвегия разрешила размещение американских морских пехотинцев на своей базе

Впервые после окончания Второй мировой войны в Норвегии появится ограниченный контингент ВС США. Как сообщает Reuters, Минобороны Норвегии объявило, что с января 2017 г. на некоторый период времени на военную базу Вэрнес прибудут около 330 американских морских пехотинцев. Они там будут находиться на условиях ротации. Решение о возможном продолжении этой программы будет принято позднее в течение 2017 г.

Хотя Норвегия была одной из стран – основательниц НАТО и является близким союзником США, войска НАТО до сих пор подолгу не размещались на ее территории, хотя могли приезжать на учения, напоминает Reuters. Министр обороны Ине Эриксон Сёрейде назвала США самым важным союзником Норвегии и заявила о желании развивать двусторонние отношения. «Оборона Норвегии зависит от укрепления сил союзников, и для безопасности Норвегии крайне важно, чтобы наши союзники обладали необходимыми знаниями и подготовкой для проведения операций в Норвегии совместно с местными военными», – заявила она. Министр выразила озабоченность ростом военной активности России, который наблюдается с весны 2014 г.

Решение Минобороны раскритиковали представители оппозиции, отмечает Reuters. В частности, лидер небольшой левой социалистической партии Одун Люсбаккен считает, что в условиях политического похолодания Норвегии лучше укреплять собственную оборону, а не рассчитывать на постоянное присутствие американских военных.