Матвиенко считает необходимым продолжение диалога с США по Сирии

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступает за продолжение российско-американского диалога по Сирии. «Контакты военных наших стран продолжаются, возобновился обмен мнениями по линии министерств иностранных дел. Мы видим и взаимодействие в многосторонних форматах. Полагаю, что все равно надо продолжать диалог с Соединенными Штатами», – заявила она в интервью «Интерфаксу». По ее мнению, диалог осложняется предвыборной ситуацией в США: «Этой уходящей администрации нужны, похоже, хоть маленькие, но победы». Матвиенко рассчитывает, что после 8 ноября антироссийская риторика пойдет на убыль.

Россия выступает «категорически против какого-либо разделения Сирии на отдельные анклавы, потому что это не решит сирийскую проблему и не принесет мир… это приведет к затяжной гражданской войне», – подчеркивает Матвиенко, предостерегая от развития событий в этой стране по балканскому сценарию.

Говоря о затратах России на сирийскую операцию, спикер отметила, что они не запредельны и «соответствуют нашим реальным возможностям». Военное участие России в этой операции показало уровень «нашей военной техники, вооружения, превосходящего по целому ряду показателей самые современные образцы наших конкурентов», отметила Матвиенко, подчеркнув улучшение российского «экспортного потенциала». Говоря об участии российских военных, она отметила, что «кроме защиты национальных интересов это еще и демонстрация того уровня обороноспособности, на котором сегодня находится Россия».