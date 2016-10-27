За визовый режим с Украиной выступают 39% россиян – «Левада-центр»

Число россиян, выступающих за введение визового режима с Украиной, за два года увеличилось в 2,5 раза. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», передает РБК. При этом интерес к ситуации на Украине снизился вдвое.

Согласно опросу, 39% россиян считают, что отношения с Украиной должны быть такими же, как с другими государствами – с закрытыми границами, визами, таможнями. Каждый второй (48%) опрошенный придерживается мнения, что Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными странами. Только 8% респондентов высказались за объединение двух государств.

Опрос проводился 23-26 сентября 2016 г. по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России.