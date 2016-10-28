ФБР подозревает китайских хакеров в краже информации

Китайские шпионы не раз не раз взламывали структуры, отвечающие за нацбезопасность США, и крали секреты, которые пригодились бы Пекину на случае войны с Китаем, пишет The Washington Free Beacon со ссылкой на еще не озвученный доклад комиссии конгресса США. «Соединенные Штаты сталкиваются с нарастающей угрозой своей национальной безопасности со стороны китайцев», отмечается в докладе. Так, в Пекин попадали данные о развертывании ядерного оружия США.

Самыс серьезным эпизодом издание называет кражу документов Бенджамином Пирсом Бишопом, являвшегося сотрудником USPACOM , а позже передавшего укразенные данные гражданке Китая. Так издание утверждает, что в Китай попали сведения о 32 различных проектах США, в том числе данные об истребителях пятого поколения F-22 и F-35, а также о грузовом самолете корпорации Boeing . Он, якобы, украил 220 мегабайт данных по F-22 and и еще 65 гигабайт – по C-17.

«Коммерсантъ» писал, что китайцы готовы платить от $100 000 за программы, обнаруживающие уязвимости, в частности, в Samsung и iOS.

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