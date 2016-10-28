Фотографии обстрелянной в Идлибе школы оказались подделкой – Захарова

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова написала в Facebook, что фотоснимки школы в сирийском Идлибе, попавшей под обстрелы, оказались подделкой - компьютерной графикой.

«Сегодня после экспертного анализа фотографий из сирийской деревни Хаас оказалось, что не было никакого обстрела школы, и жертв тоже не было. Фотографии — компьютерная графика»,— пояснила она.

По ее словам, руководитель МИД Франции Жан-Марк Эйро накануне предположил, что ответственность за обстрел школы в Идлибе лежит либо на Москве, либо на Дамаске.

«В любом случае, это не сирийская оппозиция, потому что для проведения бомбардировок необходимы самолеты. Это либо сирийцы - режим президента Сирии либо русские», - говорил он. Захарова считает, что в такой ситуации Эйро должен извиниться. «Приличные люди в подобных случаях извиняются. Вот мы и узнаем», - заключила она.

Ранее в СМИ появилась информация, что 26 октября сирийская провинция Идлиб была обстреляна. В результате авиаударов якобы разрушена школа. Сообщалось о 28 погибших мирных жителях.