СБ ООН осудил минометный обстрел посольства России в Дамаске

Совет Безопасности ООН осудил обстрел посольства России в Дамаске. «Члены Совета Безопасности самым жестким образом осудили еще один минометный обстрел посольства Российской Федерации в Дамаске, совершенный 28 октября и причинивший значительный материальный ущерб», – говорится в документе.

В СБ ООН также напомнили о принципе неприкосновенности дипломатических и консульских объектов. Требуется «принять все надлежащие шаги для защиты дипломатических и консульских объектов от любого вторжения и ущерба, а также предотвращать любое нарушение покоя этих миссий», отметили в совете.

Вчера в российском МИДе сообщили, что террористы 28 октября выпустили два минометных снаряда по посольству России в Сирии, один которых разорвался недалеко от входа в здание дипмиссии. Жертв нет, посольству причинен материальный ущерб, пострадали четыре автомобиля.