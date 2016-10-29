Медведчук: Украина движется к социально-экономическому краху

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук заявил, что Украина при существующих условиях управления движется к социально-экономическому краху.

«Ну, на наш взгляд, Украина движется так, к сожалению, к большому сожалению, твердым путем к социально-экономическому краху», – сказал Медведчук в эфире программы «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым.

По мнению Медведчука, договор о зоне свободной торговли ведет к падению производства, росту цен, количества безработных и другим подобным последствиям.