Путин подписал закон о замораживании соглашения с США об утилизации плутония

Президент Владимир Путин подписал закон о приостановлении действия российско-американского межправительственного соглашения об утилизации плутония, не являющегося более необходимым для целей обороны. Копия документа размещена на официальном портале правовой информации.

Российская сторона прекращает сотрудничество в данной сфере «в связи с коренным изменением обстоятельств, возникновением угрозы стратегической стабильности в результате недружественных действий США в отношении России и неспособности США обеспечить выполнение принятых обязательств по утилизации избыточного оружейного плутония в соответствии с соглашением».

Возобновление сотрудничества может произойти при следующих обстоятельствах: сокращение военной инфраструктуры и численности войск США, размещенных на территориях стран - членов НАТО, отказ США от недружественной политики в отношении России (отмена всех санкций в отношении физических и юридических лиц России; компенсация ущерба, понесенного в результате введения санкций и контрсанкций; отмена закона Сергея Магнитского от 2012 г., а также отмена закона 2014 г. о поддержке свободы Украины), предоставление США «четкого плана необратимой утилизации плутония».