Авианосная группа ВМФ России прибыла в Средиземное море и пополнила запасы

Российская корабельная авианосная ударная группа во главе с ракетным крейсером «Петр Великий» прибыла в Средиземное море, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Как передает ТАСС, он объявил это на селекторном совещании в министерстве. Также он сообщил, что группа с 27 по 29 октября пополнила все необходимые запасы, отказ отдельных стран в заходе российских кораблей в порты не сказался на движении группировки. «Поход наших кораблей вызвал ажиотаж у западных партнеров. Но особенно удивила нас позиция отдельных стран, которые под давлением США и НАТО публично заявили об отказе в заходе наших боевых кораблей в свои порты», – цитирует министра «Интерфакс».

По словам Шойгу, российские самолеты уже 16 суток не бомбят Алеппо по указанию президента Владимира Путина. За это же время «более 2000 так называемых умеренных оппозиционеров при поддержке 22 "умеренных" танков, 15 БМП, восьми "джихад-мобилей" со смертниками и реактивных систем залпового огня вели массированные атаки и обстрелы жилых кварталов, школ, больниц», добавил министр. «Большая часть этой техники боевиков уже уничтожена», – отметил он. Однако из-за действий этой оппозиции начало политического урегулирования отодвигается на неопределенный срок, считает министр.

«Каждый день в Алеппо боевики расстреливают десятки мирных жителей за попытки приблизиться к гуманитарным коридорам», – заявил Шойгу. «Разве это оппозиция, с которой можно договариваться? Для того чтобы уничтожить террористов в Сирии, необходимо действовать сообща, а не вставлять палки в колеса партнерам. Ведь боевики пользуются этим в своих интересах», – цитирует его заявление ТАСС. 31 октября представитель госдепартамента США Джон Кирби заявил, что в восточном Алеппо террористов не так много и что в основном там находятся повстанцы умеренной оппозиции, которые защищают местное население от сил Башара Асада.

По последним данным международной судоходной Автоматической идентификационной системы, корабли авианосной группы ВМФ России прошли между Сицилией и Мальтой и продолжают идти в юго-восточном направлении, сообщает «Интерфакс».

Патрульный противолодочный самолет ВМС США Р-8А Poseidon во вторник совершил очередной подлет к району Средиземного моря, где предположительно идет корабельная авианосная группа ВМФ России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на западные онлайн-ресурсы, отслеживающие передвижения военной авиации. По их информации, самолет с бортовым номером 168761, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, проводит разведку к юго-востоку от его побережья.