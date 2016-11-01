Власти Турции подтвердили факт переброски бронетехники к иракской границе

Турецкий министр обороны Фикри Ишык заявил, что Турция действительно перебрасывает бронетехнику к иракской границе. По его словам, эта мера является подготовкой к развитию вооруженного конфликта в регионе, передает Anadolu.

Министр считает, что Турция должна быть подготовлена к любым событиям. Если боевики запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана захватят иракский Синджар, то Турция начнет военные действия в отношении них.