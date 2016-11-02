ФБР опубликовало данные 2005 года о помиловании Биллом Клинтоном партспонсора

Финансист и спонсор Демократической партии Марк Ричи, бежавший из США и укрывавшийся в Швейцарии был помилован в 2001 г. президентом США Биллом Клинтоном в последний день пребывания у власти. Это следует из опубликованных 129 страничного доклада ФБР.

Как отмечает ВВС, расследование по этому делу завершилось еще в 2005 г., а публикуются они за неделю до выборов главы государства. От демократов на этот пост претендует супруга экс-президента Хиллари Клинтон.

В ФБР публикацию документов объяснили требованиями общественности. Ранее глава бюро Джеймс Коми рассказал об обнаружении новых электронных писем в рамках расследования использования Клинтон личного почтового сервера.

Ранее демократы обвинили ФБР в подыгрывании Республиканской партии. За неделю до выборов 8 ноября рейтинги конкурентов – Хиллари Клинтон и Дональда Трампа фактически сравнялись.