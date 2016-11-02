В Москве ожидаются сильный снегопад, метель и гололедица – МЧС

Вечером 2 ноября в Москве ожидается ухудшение погоды - начнутся сильный снегопад, метель, на дорогах появится гололедица, заявили в управлении МЧС по Москве.

Погодные условия начнут ухудшаться приблизительно к 9 часам вечера. Улучшение погоды не стоит ожидать раньше полудня 3 ноября.

«Местами ожидается гололед, налипание снега на проводах и деревьях. Такая погода способствует образованию наледи на дорогах, увеличивает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий», - говорится в экстренном предупреждении МЧС.

Из-за метели видимость ухудшится до 500-1000 м, ожидается ветер с сильными порывами (12-17 м/с).