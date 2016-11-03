Ассанж: Россия не поставляла информацию WikiLeaks

Главный редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж опроверг причастность России к недавним публикациям WikiLeaks. Кандидат в президенты США от демократической партии «Хиллари Клинтон неоднократно делала ложные заявления, что 17 разведывательных агентств США пришли в своей оценке к выводу, будто Россия была источником наших публикаций. Это неправда», заявил он в интервью Russia Today.

Ассанж выразил сочувствие кандидату в президенты от демократов. «Мне на самом деле очень жаль Хиллари Клинтон, потому что в ней я вижу человека, которого пожирают изнутри собственные амбиции. Мучают до такой степени, что человек начинает болеть – даже теряет сознание из-за того, что следует все дальше и дальше за своими амбициями», – приводит телеканал фрагмент интервью. Полностью оно выйдет в эфир 5 ноября.