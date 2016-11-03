В карельской ИК-7 опровергли отстранение от работы начальника из-за Дадина

В сегежской исправительной колонии номер 7 опровергли информацию об отстранении от работы начальника ИК Сергея Коссиева. «Газета.ру» со ссылкой на источник во ФСИН сообщила, что Коссиева отстранили после появления в СМИ жалоб на пытки и избиения отбывающего наказание в колонии Ильдара Дадина, первого в России осужденного за неоднократное нарушение порядка на митингах. Коссиев в отпуске, сказала ТАСС сотрудница отдела кадров ИК-7.

В колонию уже приехала уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова. Как сказал журналистам первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, она «на месте разберется и примет все необходимые решения». «Я думаю, что все прислушаются к рекомендации уполномоченного по правам человека», - сказал чиновник.

1 ноября «Медуза» опубликовала письмо Ильдара Дадина жене, в котором он писал о систематических избиениях и пытках в сегежской колонии ИК-7. Независимая врачебная комиссия не обнаружила следов побоев у активиста, сообщило 2 ноября пресс-бюро ФСИН. Адвокат Дадина Алексей Липцер сообщил, что СКР начал доследственную проверку опубликованных жалоб заключенного и представители комитета приезжали в колонию. Членам ОНК его клиент подтвердил все, что написал в письме про пытки и избиения, добавил юрист.

Заявление осужденного Ильдара Дадина о применении к нему насилия пока не нашло подтверждения, сообщило 3 ноября управление СКР по Карелии. «К настоящему времени от осужденного получены объяснения, к материалам проверки приобщены медицинские документы, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, опрошен медицинский работник и сотрудники исправительной колонии, лица из числа осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения учреждения, которые изучаются следователями», - говорится в сообщении на сайте управления.

2 ноября вечером посещавшие колонию правозащитники сообщили, что Дадину стало плохо, когда они с ним встречались, это было похоже на эпилептический припадок.