Два пассажирских Boeing опасно сблизились в небе над Ивановской областью

Два пассажирских самолета Boeing допустили опасное сближение в небе над Ивановской области, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Один из самолетов, выполнявший рейс Стамбул-Москва, снизился с высоты 3650 м до 3350 м. В результате этих действий он прошел на опасно близком расстоянии от самолета, следовавшего рейсом Москва-Грозный.

Произошло срабатывание бортовых систем. Самолеты благополучно разошлись, уточнил источник. По факту произошедшего идет проверка.