В Турции совершен подрыв здания полиции после задержаний прокурдских депутатов

В Турции совершен подрыв здания департамента полиции в городе Диярбакыр. Как сообщает Reuters cо ссылкой на турецкий телеканал NTV, погиб один человек и еще три десятка были ранены. По предварительным данным, здание подорвали с помощью заминированного автомобиля, объявила администрация губернатора провинции Диярбакыр.

Взрыв произошел около 8 утра, сообщает Hurriyet со ссылкой на агентство Doğan. Daily Sabah отмечает, что после взрыва произошли столкновения полицейских и курдских «террористов».

После взрыва СМИ получили запрет на прямые трансляции по теме этого теракта, добавляет Hurriyet.

Турецкие СМИ связали взрыв с ночными задержаниями 11 депутатов прокурдской Партии демократии народов (ПНД), в рядах которой много курдов из этой провинции. Эти парламентарии были лишены депутатской неприкосновенности в мае и задержаны минувшей ночью, среди задержанных сопредседатели партии Селахаттин Демирташ и Фиген Юксекдаг. Ранее они отказались добровольно дать показания следствию. Президент Реджеп Тайип Эрдоган считает ПНД филиалом запрещенной в Турции Курдской рабочей партии.