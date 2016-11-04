Полиция насчитала 80 000 участников шествия на Тверской в Москве

В шествии «Мы едины!» в центре Москвы, по подсчетам полиции, участвуют больше 80 000 человек. Это «Интерфаксу» сообщили в пресс-центре МВД России. Акция приурочена ко Дню народного единства, инициатор акции - Общественная палата России.

Шествие началось в 10.30 от Пушкинской площади, его участники по Тверской дошли до Манежной площади. В 11.00 на пересечении Тверской, Охотного Ряда и Моховой начался концерт.

Как передает корреспондент «Интерфакса», в шествии принимают участие представители парламентских партий, студенты учебных заведений, православная общественность, а также жители города. В числе участников шествия также находятся люди с флагами дружественных России государств - Азербайджана, Армении, Греции и др. Люди несут в руках всевозможные флаги, воздушные шарики.

Всего в этот день в России должно пройти около 2000 массовых мероприятий. В МВД ожидали, что в них примут участие более 600 000 человек, сообщал «Интерфакс». «Кроме того, планируется проведение около 700 массовых мероприятий 7 ноября - в рамках Дня примирения и согласия и по случаю 75-й годовщины парада войск в Москве 1941 г. В них прогнозируется участие более 67 000 человек», - цитирует агентство.

В охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности на территории России 4 ноября планируется задействовать более 17 000 сотрудников органов внутренних дел, в том числе бойцов Национальной гвардии. В Москве порядок обеспечивают 9000 полицейских.

Партия «Великая Россия» проведет свое шествие предельной численностью до 6000 человек - от станции метро «Октябрьское поле» до «Щукинской».

На Суворовской площади с 15.00 до 17.00 будет проходить митинг, акция заявлена на 1000 человек.

В полдень в Люблине на улице Перерва должен начаться марш националистов с предельной численностью до 10 000 человек, по окончании шествия запланирован митинг у памятника Солдату Отечества.