В Алеппо с 9 утра объявлена «гуманитарная пауза»

Российские и сирийские военные с 9 утра объявили в Алеппо гуманитарную паузу. Она должна продлиться 10 часов. Как напоминает «Интерфакс», ранее начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов говорил, что министр обороны Сергей Шойгу по поручению верховного главнокомандующего Владимира Путина решил ввести 10-часовую паузу «во избежание бессмысленных жертв». Решение согласовано с руководством Сирии.

На сайте Минобороны ведется прямая трансляция с камер, установленных рядом с дорогой Кастелло, пунктом пропуска Машарка, и с беспилотников.

Гуманитарная пауза организована для свободного прохода мирных жителей, эвакуации больных и раненых, а также выхода боевиков из восточных районов города Алеппо, напоминает военное ведомство.

Герасимов заявлял, что возможности прорваться из Алеппо у боевиков нет. «Все попытки прорыва боевиков в городе Алеппо не увенчались успехом. Террористы понесли большие потери в живой силе, вооружении и боевой технике», - сказал он. С учетом неспособности «американских коллег» отделить оппозицию от террористов Минобороны России обращается «напрямую ко всем лидерам вооруженных формирований прекратить боевые действия и выйти из Алеппо со своим оружием». «Для этого открыты два коридора, от которых будут отведены все правительственные войска и техника», - сказал Герасимов. По его словам, один коридор открыт для следования к сирийско-турецкой границе, второй - в Идлиб. «Остальные шесть коридоров действуют для выхода мирных жителей, эвакуации больных и раненых», - сообщил он.