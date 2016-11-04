СКР предъявил обвинение экс-прокурору Ленобласти и попросил его освободить

Следственный комитет предъявил обвинение в получении крупной взятки бывшему прокурору Ленинградской области Станиславу Иванову. Как сообщает сайт СКР, следствие ходатайствовало перед судом об освобождении Иванова, поскольку узнало, что у него есть заболевание, препятствующее содержанию под стражей. Медицинское заключение поступило следователям 3 ноября.

Иванов обвиняется в получении 20 млн руб. взяток в период исполнения обязанностей прокурора Ленобласти. По версии следствия, с 2014 по 2016 гг. он ежемесячно получал взятки деньгами, суммами от 500 000 до 1 млн руб. от предппринимателя «за общее покровительство и попустительство по службе, заключающееся в оказании необходимого содействия в рамках должностных полномочий при проведении контролирующими органами и прокуратурой проверок». Также этот бизнесмен по требованию прокурора купил ему Toyota Camry, в течение двух лет оплачивал парковочное место для его личного автомобиля, а также оплатил не менее двух туристических поездок за границу для семьи прокурора на сумму более 2 млн руб., считает СКР.

Ранее о проблемах со здоровьем Иванова говорила его защита. Источник «Интерфакса» объяснял, что у бывшего прокурора острый лейкоз.

Иванова отпустят под подписку о невыезде, сообщил журналистам его адвокат Анатолий Пчелинцев. Как передает ТАСС, он сказал, что его клиент в ближайшее время будет в больнице - НИИ им. Горбачевой. Следователи туда поехали, чтобы сообщить экс-прокурору о выбранной мере пресечения. «Когда его состояние стабилизируется и врачи разрешат, с ним будет возможно проведение следственных действий - допросов и очных ставок», - сказал адвокат.