Медведев: В Сирии важно сохранить единство страны, а не конкретных лидеров

Главная задача сирийского урегулирования - сохранение целостности страны и недопущение ее распада на террористические анклавы, считает премьер-министр Дмитрий Медведев. Его цитирует ТАСС. Он напомнил, что позиция Москвы: у сирийской проблемы нет военного решения, и все, кто хочет мира, должны сесть за стол переговоров и договориться о будущем политическом устройстве Сирии.

«Это не касается судьбы отдельных лидеров, хотя, конечно, их невозможно выбросить из этого контекста; это не касается обсуждения персональной темы, связанной с Башаром Асадом, хотя он действующий президент, легитимный президент и должен принимать в этом участие», - добавил Медведев. В переговорах должны участвовать все конструктивные силы, сказал он.

«Главное - сделать так, чтобы будущее Сирии было предсказуемым, чтобы Сирия существовала как самодостаточное, самостоятельное государство, а не распалась на целый ряд террористических анклавов, что, к сожалению, произошло с Ливией и некоторыми другими странами Ближнего Востока. Наша задача заключается именно в этом», - цитирует премьера ТАСС.

Главным препятствием на пути урегулирования Медведев назвал проблему размежевания конструктивной и миролюбивой оппозиции и откровенных террористов. «По этому поводу идет дискуссия, довольно жаркая; мы дебатируем на эту тему с Соединенными Штатами Америки, с европейцами», - отметил он.

Россия выполняет договоренности с правительством Сирии по поддержанию военного баланса и участвует в военных операциях по борьбе с террористами, чтобы не дать им распространиться на территорию других стран, но руководствуется прежде всего своими интересами, добавил премьер. Он напомнил, что в том числе это связано с тем, что в рядах «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещена в России) в Сирии воюют и выходцы из России.