У сегежской колонии задержали участников пикета в поддержку Дадина

За пикет у ИК-7 в Карелии, где содержится первый в России осужденный за неоднократные нарушения на митингах Ильдар Дадин, задержали двух активистов молодежного отделения петербургского «Яблока». Как сообщил «Интерфаксу» представитель партии, это Илья Смирнов и Константин Похильчук. Кроме них были задержаны еще шесть человек.

Смирнов сообщил «Интерфаксу», что в настоящий момент все задержанные, кроме одного, отпущены из отделения полиции после составления протоколов. «С нами задержали еще девушку, Анастасию Андрееву, ей вменяют сопротивление полиции. Мы были задержаны за то, что проводили пикет в непосредственной близости от режимного объекта», - сказал он.

Поддержать Дадина, который жаловался на пытки и избиения, приехала группа активистов из Петербурга - представители молодежного «Яблока», «Весны» и «Наблюдателей Петербурга», сообщила «Фонтанке.ру» активистка «Наблюдателей Петербурга» Екатерина Прокопович. По ее словам, они встали с плакатами в поддержку Дадина и против пыток у стены колонии на расстоянии 50 м друг от друга. К ним вышел замруководителя колонии, обвинил в нарушении правил пребывания у режимного объекта и потребовал разойтись. Затем к колонии вызвали полицию. 8 из 12 активистов были задержаны. Их увезли в сегежский отдел полиции, сообщила «Фонтанка».