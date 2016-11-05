Военные хакеры США готовятся к кибератаке командных систем Кремля – NBС

Американские военные хакеры проникли в энергетическую систему России, телекоммуникационные сети и «системы командования» Кремля. Они готовят план их атаки секретным кибероружием в случае необходимости, передает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника разведки США и сверхсекретные документы.

Телеканал также отмечает, что использование данного оружия маловероятно. Оно будет использовано лишь в том случае, «если на США будет осуществлено значительное нападение».

Ранее госсекретарь США Джон Керри говорил, что президент США Барак Обама определится со временем применения в отношении России меры в связи с обвинениями в кибератаках.

«Ответ будет дан тем способом и в то время, как это решит президент, и он может быть невидимым для вас. Речь не идет о том, чтобы просто сидеть на месте, пока совершаются эти атаки, и не предпринимать никаких шагов на этот счет», - говорил Керри.

В начале октября власти США обвинили Россию во взломе почтовых серверов американцев и политических организаций для вмешательства в избирательный процесс в стране.