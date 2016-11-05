В Кремле прокомментировали угрозы кибератак США в адрес России

В России безопасность компьютерных систем обеспечивается на уровне, отвечающем текущим угрозам. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Меры для обеспечения кибербезопасности и информационной безопасности принимаются на уровне, соответствующем текущему моменту, а также угрозам, озвучиваемым в наш адрес на официальном уровне представителями других государств», - заявил он.

Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что американские военные хакеры взломали телекоммуникационные и компьютерные сети, управляющие российской энергетической системой. Американская сторона якобы разрабатывает секретное кибероружие, которое может применить в отношении российских сетей в случае необходимости (угроза нападения).