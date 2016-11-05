Российско-американские отношения «упали ниже плинтуса» по вине Вашингтона – Медведев

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев придерживается мнения, что российско-американские отношения «упали ниже плинтуса» из-за действий Вашингтона, передает ТАСС.

«К сожалению, из-за того, что произошло на Украине благодаря стараниям администрации президента Обамы, эти отношения упали, что называется, ниже плинтуса, они стали совсем низкими», - сказал он в интервью Второму телеканалу Израиля.

Медведев охарактеризовал отношения России и США «на запредельно низкой точке». «Откровенно сказать, когда мы начинали контакты с действующей администрацией, с избранным президентом Обамой, я не мог себе представить, что они дойдут до такой беспрецедентно низкой точки», - признался он.

Медведев отметил, что в некоторые периоды взаимоотношения двух стран были вполне приличные, были общие задачи, которые на данный момент решены, например договор об ограничении стратегических наступательных вооружений, урегулирование ситуации вокруг Ирана.

Премьер также заявил, что Россия не хочет ухудшения отношений, это «не наша вина и не наш выбор».

Российское правительство не собирается вводить новые контрсанкции, так как считает такую политику бесперспективной. «Гонка санкций - это не очень хорошая история», - сказал он.